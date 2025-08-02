Путин высоко оценил подготовку инфраструктуры Камчатки к землетрясениям

Инфраструктура Камчатки отлично подготовлена к землетрясениям и другим стихийным бедствиям. Такое мнение в пятницу, 1 августа, выразил российский лидер Владимир Путин.
Глава государства высоко оценил укрепление зданий, сооружений и коммуникаций в регионе.
— Напомню, что в свое время, уже много лет назад, мы занимались укреплением зданий, сооружений на Камчатке, именно как находящихся в опасной сейсмической зоне, работали там над системами коммуникации, — добавил президент России.
Также Путин отметил, что работы, проведенные несколько лет назад, доказали свою качественность. Во время стихийного бедствия никто не погиб, серьезных разрушений тоже нет.
— Это очень здорово, — цитирует российского лидера ТАСС.
Очаг землетрясения, которое началось 30 июля в 11:26 по местному времени, имел протяженность не менее 200 километров и распространился в юго-западном направлении вдоль глубоководного желоба.
Глава государства пообещал, что наградит врачей, которые продолжили работу во время землетрясения на Камчатке.
В Сети появились кадры, как сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции. В региональном Минздраве отметили, что, несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом.