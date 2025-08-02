Бывший инженер НАСА рассказал о спрятанных по всей Земле спрятаны триллионах внеземных устройств

Инженер признался, что не знает, кто установил эти устройства, но утверждает, что они не похожи ни на что из когда-либо виденного. По его словам, они не только на десятилетия опережают современные технологии, но и на сотни лет опережают их. Он описал одно из таких устройств как «кусочек металла», который может изменять конфигурацию и маскироваться в зависимости от окружающей обстановки. «Он маскировался и пытался слиться с окружающей средой, — говорит Бандурич. — Именно так мы смогли понять, что это внеземное устройство».