Шокирующие древнеегипетские захоронения раскрыли жуткие действия с телами после смерти

Археологи обнаружили следы жутковатых погребальных обрядов древних египтян, которые дают редкое представление о духовной жизни сельских жителей более 5000 лет назад. Среди самых поразительных находок оказалось тело девочки-подростка, похороненной на кладбище Адайима недалеко от реки Нил, датируемом 3300−2700 годами до нашей эры. Ее рука была намеренно отрублена посмертно около нижней части плеча и предплечья, возможно, с помощью топора, а мышцы, скорее всего, были разрезаны кремневым лезвием. Те, кто готовил ее тело, аккуратно разложили отрезанные части так, чтобы они выглядели почти целыми, поместив кисть рядом с предплечьем.