Шокирующие древнеегипетские захоронения раскрыли жуткие действия с телами после смерти

Археологи обнаружили следы жутковатых погребальных обрядов древних египтян, которые дают редкое представление о духовной жизни сельских жителей более 5000 лет назад. Среди самых поразительных находок оказалось тело девочки-подростка, похороненной на кладбище Адайима недалеко от реки Нил, датируемом 3300−2700 годами до нашей эры. Ее рука была намеренно отрублена посмертно около нижней части плеча и предплечья, возможно, с помощью топора, а мышцы, скорее всего, были разрезаны кремневым лезвием. Те, кто готовил ее тело, аккуратно разложили отрезанные части так, чтобы они выглядели почти целыми, поместив кисть рядом с предплечьем.
Археологи сказали, что, по-видимому, цель состояла в том, чтобы сделать так, чтобы отрезанная правая рука соответствовала необычному положению ее левой руки, которая была резко согнута, больше чем под прямым углом, и очень плотно прижата к телу, пишет Daily Mail.
Тело девушки также было тщательно выровнено по направлению к заходящему солнцу в день зимнего солнцестояния, а ее гробница была сориентирована в сторону восхода Сириуса, самой яркой звезды на небе.
Эксперты предполагают, что ее погребение может быть самым ранним свидетельством мифа об Осирисе и Исиде, в котором богиня Исида собирает расчлененное тело Осириса под восходящим Сириусом, символизирующим смерть, возрождение и космический порядок.
Согласно исследованию, эти расположения звезд и символические жесты, вероятно, повлияли на религиозные традиции, которые позже были приняты первыми фараонами Египта, появившимися примерно 100−400 лет спустя, отмечает Daily Mail.
Исследователи использовали искусственный интеллект и машинное обучение для анализа закономерностей среди более чем 900 гробниц на участке Адайма площадью 74 акра, одном из старейших и наиболее тщательно изученных кладбищ древнего Египта. Их находки выявили долгосрочные культурные сдвиги в погребальных обычаях, включая постепенное появление социальной иерархии и духовной символики.
Неподалеку была найдена еще одна женщина, похороненная с богато украшенными украшениями и глиняной посудой, ее гроб был расположен так, чтобы на него падало зимнее солнце.
На третьей могиле была изображена женщина с церемониальным посохом и в парике из растительных волокон, стоящая лицом к летнему закату.
Согласно исследованию, эти ранние небесные ориентиры и ритуальные жесты, по-видимому, сформировали мифологию, позже принятую правящей элитой Египта.
Более поздние захоронения часто располагались вокруг более ранних, астрономически выровненных гробниц, что позволяет предположить, что эти захоронения имели непреходящее религиозное или наследственное значение. Среди них были модели лодок из слоновой кости и изящные гробы, которые, вероятно, указывали на людей с более высоким статусом или духовной важностью.
Одна детская кость была найдена на груди взрослого, в то время как женщина была похоронена с фрагментом браслета в руке, что было истолковано как намеренное выражение духовных верований и связей с загробной жизнью, отмечает Daily Mail.
В мифе об Осирисе Исида собирает разбросанные части тела своего убитого мужа после того, как он был убит своим ревнивым братом Сетом. Используя магию, она ненадолго возвращает его к жизни, чтобы зачать их сына Гора. Эта история, символизирующая воскрешение, была тесно связана с ежегодным разливом Нила и циклами обновления.
Согласно другому исследованию, посвященному древнеегипетской астрономии, «Разлив Нила был вызван слезами, которые пролила Исида после того, как ее брат Сет убил ее мужа Осириса».
«Считалось, что Сепдет, который мы знаем как Сириус, — это появление Исиды на небе», — говорится в исследовании.
Эти древние обычаи погребения в сельской местности, включая отрубленные конечности и небесное выравнивание, по-видимому, заложили основу для более поздних религиозных и мифологических традиций Египта.
«Когда возникло государство, оно не создавало религию на пустом месте, — пишут исследователи. — Она вобрала в себя давние традиции и переработала их в царские нарративы».