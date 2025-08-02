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Омичи потеряли более миллиарда рублей из-за мобильных машенников

Полиция предупредила о новых схемах обмана с «безопасными счетами».

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Омске зарегистрировали 3 196 случаев мошенничества с использованием IT-технологий. Общий ущерб от этих преступлений превысил 1 млрд рублей. Об этом сообщила 2 августа региональная прокуратура.

Одна из последних жертв — ведущий инженер оборонного предприятия. Лжесотрудники правоохранительных органов и ФСБ убедили его перевести 1,6 млн рублей на так называемый безопасный счет. Неизвестные пояснили, что это поможет защитить накопления от хакеров. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Полиция напомнила местным жителям, что сотрудники банков и госорганов никогда не просят переводить деньги по телефону. «Безопасных счетов» не существует — это выдумка аферистов.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местным чиновникам поручили перейти на отечественный мессенджер Max.