Омичи потеряли более миллиарда рублей из-за мобильных машенников

Одна из последних жертв — ведущий инженер оборонного предприятия. Лжесотрудники правоохранительных органов и ФСБ убедили его перевести 1,6 млн рублей на так называемый безопасный счет. Неизвестные пояснили, что это поможет защитить накопления от хакеров. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.