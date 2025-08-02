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Покинувший РФ известный комик призвал «бежать» из США: Поперечный* обратился к желающим отправиться в эту страну

Поперечный* посоветовал не переезжать в Лос-Анджелес из-за очень дорогой жизни.

Источник: Комсомольская правда

Покинувший Россию комик Данила Поперечный* призвал «бежать» из США и даже не думать о переезде туда.

На своем YouTube-канале Поперечный* обратился к тем, кого интересует жизнь в Лос-Анджелесе. Он заявил, что это очень дорогой город, порекомендовав даже не думать сюда приезжать.

Ранее Поперечный* опроверг сообщение о его депортации из США. Тогда он заявил, что после лесных пожаров в Калифорнии смотрит на груду пепла, которая раньше была шикарным домом, и пьет напиток из русского магазина.

Напомним, что по решению российского Минюста 14 июня 2024 года Поперечный* был включен в реестр иноагентов. Позже выяснилось, что он накопил задолженность по ЖКХ. В отношении комика возбудили исполнительное производство из-за образовавшейся задолженности по квартплате и коммунальным услугам, включая начисленные штрафные санкции.

*Признан в РФ иностранным агентом.