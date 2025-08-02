Режим «чёрного неба» на три дня объявили в семи городах Челябинской области

Метеоусловия, из-за которых в приземном слое атмосферы могут накапливаться загрязняющие вещества, ожидаются с 19 часов субботы, 2 августа.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферы. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.
В Магнитогорске и Аше НМУ первой степени продлятся до 19 часов воскресенья, 3 августа. В Челябинске, Златоусте, Сатке и Коркино режим «чёрного неба» задержится до вечера понедельника, 4 августа.
В Карабаше опасность образования смога сохранится на сутки — с 19 часов 3 августа до 19 часов 4 августа. Предупреждение о НМУ также направили в адрес отдельных предприятий Челябинской области.
Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.
Напомним, ранее НМУ первой степени в Челябинской области вводили с 20 июля на двое суток, а затем продлили до вечера 22 июля.