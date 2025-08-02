Самое место для инопланетян: обнаружена планета- «суперземля»

L 98−59 была впервые обнаружена в 2019 году, и первоначально было подтверждено, что вокруг нее вращается всего четыре планеты. Однако, тщательно проанализировав данные, собранные с наземных и космических телескопов, команда смогла идентифицировать пятую планету. Эта планета не проходит через свою звезду-хозяина, то есть она не проходит непосредственно между нами и звездой. Тем не менее, ее присутствие было подтверждено незначительными изменениями в движении звезды.