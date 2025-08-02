В Иркутске завершается прокладка трубопровода на улице Баррикад

В Иркутске близится к завершению важный этап модернизации канализационной системы. Специалисты МУП «Водоканал» практически закончили прокладку напорных трубопроводов, которые соединят КНС-20а с очистными сооружениями правого берега. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
— Трубы прокладывали методом микротоннелирования. Технологию применяют в сложных условиях: при большой глубине залегания, тяжелых грунтах, насыщенности инженерными коммуникациями и плотной городской застройке, — пишет информационное агентство.
Работы идут на участке от улицы Ушаковской до пересечения Баррикад и Фридриха Энгельса. В ближайшее время дорожники начнут восстанавливать асфальт на участках проведения работ. Особенностью нового трубопровода стало оборудование специальных подземных ремонтных камер. Эти технические решения позволят оперативно отключать повреждённые участки в случае аварийных ситуаций, значительно сократив время на восстановительные работы.