Ученые нашли древнейшее свидетельство каннибализма: съеден ребенок 850 000 лет назад

Предки современного человека были каннибалами: ученые обнаружили ужасные свидетельства того, что древние люди ели маленьких детей 850 000 лет назад.
Археологи, работающие в пещере Гран-Долина в Атапуэрке, на севере Испании, обнаружили человеческую шейную кость, принадлежащую ребенку, который умер в возрасте от двух до четырех лет, пишет Daily Mail. По их словам, на нем видны четкие следы разделки, что является прямым доказательством того, что младенец был обезглавлен и съеден каннибалами.
Позвонок был найден вместе с другими костями и зубами, принадлежавшими Homo antecessor — последнему общему предку Homo sapiens и неандертальцев. Он был обнаружен командой из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES), которая вела раскопки на этом месте более трех десятилетий. Почти треть всех костей, найденных на сегодняшний день в пещере, имеют следы порезов, которые указывают на то, что эти древние люди были каннибалами.
«Этот случай особенно поразителен не только из-за возраста ребенка, но и из-за точности следов разрезов, — говорит доктор Пальмира Саладие, соруководитель раскопок в Гран-Долине. — На позвонке имеются четкие разрезы в ключевых анатомических точках для отделения головы. Это прямое доказательство того, что с ребенком обращались так же, как с любой другой добычей».
Эксперты говорят, что это необычно — находить свидетельства того, что ребенка съедали, и — если их теория верна — это открытие является самым ранним свидетельством подобной практики на сегодняшний день.
Доисторические предки, о которых идет речь, жили от 1,2 до 800 000 лет назад и были в среднем коренастее и ниже ростом, чем современные люди. Размеры их мозга составляли примерно от 1000 до 1150 см³, что меньше, чем средний объем мозга современных людей в 1350 см³. Считается, что представители этого вида были правшами, что отличает его от других обезьян, и, по мнению археологов, этот вид мог использовать язык символов.
Расположение отметин на недавно обнаруженной шейной кости позволяет предположить, что молодой человек был обезглавлен, говорят исследователи. На других костях взрослого человека, найденных на месте раскопок, обнаружены следы удаления плоти и намеренные переломы, подобные тем, которые были обнаружены на костях животных, употребляемых в пищу людьми.
«Сохранность поверхности окаменелостей является исключительной, — говорит доктор Саладие в интервью Live Science. — Следы порезов на костях не появляются сами по себе. На костях были обнаружены следы человеческих укусов — это самое надежное доказательство того, что тела, найденные на месте происшествия, действительно были съедены».
По словам ученых, новые результаты подтверждают идею о том, что эти древние люди использовали своих сородичей в качестве пищевого ресурса. Это также могло быть средством территориального контроля, отмечает Daily Mail.
Самые поздние останки Homo antecessor были обнаружены на «уровне TD6» раскопок, на глубине не менее 4 метров под поверхностью.
«Каждый год мы находим новые свидетельства, которые заставляют нас переосмыслить то, как они жили, как умирали и как обращались с умершими почти миллион лет назад», — говорит доктор Саладие.
Более ранние свидетельства каннибализма среди древних родственников человека датируются 1,45 миллиона лет назад в Кении. Некоторые археологи предполагают, что до официальных захоронений люди поедали умерших в рамках погребального ритуала.
«То, что мы сейчас фиксируем, — это непрерывность такого поведения: обращение с умершими не было исключительным, а повторялось», — добавляет доктор Саладие.
Предыдущие исследования черепов, найденных в ущелье Чеддер в графстве Сомерсет, показали, что древние британцы также были каннибалами и любили пить из чашек, сделанных в виде голов своих жертв. Чашки, возраст которых насчитывает 14 700 лет, вероятно, использовались для питья воды или даже крови, отмечает Daily Mail. Возможно, они были сделаны из голов поверженных врагов и использовались в качестве трофеев.
Также возможно, что они были побочными продуктами «кризисного каннибализма» — употребления в пищу человеческого мяса, когда было мало или совсем не было другой пищи, говорится в исследовании, опубликованном в Plos One.