Ученые нашли древнейшее свидетельство каннибализма: съеден ребенок 850 000 лет назад

Доисторические предки, о которых идет речь, жили от 1,2 до 800 000 лет назад и были в среднем коренастее и ниже ростом, чем современные люди. Размеры их мозга составляли примерно от 1000 до 1150 см³, что меньше, чем средний объем мозга современных людей в 1350 см³. Считается, что представители этого вида были правшами, что отличает его от других обезьян, и, по мнению археологов, этот вид мог использовать язык символов.