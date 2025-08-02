Россельхознадзор по Башкирии вынес предупреждение птицефабрике за запах

В пятницу, 1 августа, управление Россельхознадзора по Башкирии опубликовало сообщение о результатах проверки территории птицефабрики в Стерлитамакском районе республики. Как пояснили в ведомстве, о сильном неприятном запахе в июле этого года часто сообщали местные жители.
Сотрудники Россельхознадзора и прокуратуры выехали на место и провели проверку. Выяснилось, что на территории Бройлерного цеха «Ашкадарский» неправильно хранили куриный помет. Ведомство объявило предостережение владельцам цеха и направило материалы в прокуратуру.
— Территориальным Управлением Россельхознадзора птицефабрике объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация о нарушениях направлена в органы прокуратуры для принятия мер в рамках компетенции, — прокомментировали в Россельхознадзоре по Башкирии.
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