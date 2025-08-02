Россельхознадзор по Башкирии вынес предупреждение птицефабрике за запах

В пятницу, 1 августа, управление Россельхознадзора по Башкирии опубликовало сообщение о результатах проверки территории птицефабрики в Стерлитамакском районе республики. Как пояснили в ведомстве, о сильном неприятном запахе в июле этого года часто сообщали местные жители.