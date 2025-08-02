Тайна крушения НЛО: названы новые сенсационные данные о расследовании в США

Очевидец предполагаемой аварийной посадки НЛО в маленьком городке в американской Пенсильвании, произошедшей почти 60 лет назад, утверждает, что следователи сделали новые поразительные открытия об этом инциденте.
Это случилось 9 декабря 1965 года: жители семи штатов США и Канады сообщили, что видели гигантский огненный объект, освещавший ночное небо.
82-летний Ронни Штрубель, живший в то время в Гринсбурге, штат Пенсильвания, описал это как «огненный шар с красным петушиным хвостом позади него».
Вопреки более поздним сообщениям, в которых очевидцы утверждают, что НЛО, которые они видели, были неестественно быстрыми, Штрубель рассказал Daily Mail, что объект, который он видел, двигался примерно со скоростью пассажирского самолета. Затем, по его словам, объект упал в лесистой местности в некорпоративном городе Кексбург, который находится в округе Уэстморленд.
«Нам потребовалось всего 15 или 20 минут, чтобы добраться до места происшествия, и военные уже были там», — вспоминает очевидец.
Но за прошедшие десятилетия это странное событие, которое, вероятно, видели тысячи людей, в значительной степени стерлось из коллективной памяти, отмечает Daily Mail.
Так было до тех пор, пока ранее в июле канал History Channel не показал документальный фильм на эту тему, в котором группа экспертов использовала современные технологии, чтобы выяснить, что могло произойти много лет назад в Кексбурге.
Как пишет Daily Mail, 42-минутный эпизод под названием «Розуэлл в Пенсильвании» был частью реалити-шоу Beyond Skinwalker Ranch, посвященного местам по всей стране, где предположительно наблюдалась паранормальная активность.
В эпизоде были показаны Штрубель и еще один местный житель, Билл Уивер. Во время съемки вблизи места крушения Штрубель рассказал ту же историю, но Уивер добавил еще немного информации о реакции правительства США.
«Полиция и военные были повсюду. И там были парни в темных костюмах. Они, похоже, были главными, — сказал Уивер. — Пока мы стояли там и наблюдали за происходящим, к нам подошли сотрудники полиции штата и военные и сказали: “Если вы не сдвинетесь с места, мы конфискуем вашу машину”. И я решил, что мне лучше уехать».
Ведущие бывший офицер ЦРУ Энди Бустаманте и журналист Пол Бебан, удостоенный множества наград, рассказали о многих легендах, связанных с обнаружением и крушением НЛО. В том числе, давние жители города неоднократно заявляли, что объект, который они видели, был похож по форме на желудь.
Похожая на желудь модель предполагаемого НЛО стояла возле добровольной пожарной части Кексбурга с 1990 года, когда она была создана в качестве реквизита для шоу NBC «Неразгаданные тайны».
Участники программы также обсудили многие объяснения, которые были даны федеральным правительством США в течение нескольких дней, месяцев и лет после инцидента. В самых ранних сообщениях астрономы утверждали, что это был всего лишь метеорит, но это не вызывало особого доверия из-за беспрецедентного военного присутствия, зафиксированного очевидцами и местными СМИ.
НАСА по-прежнему утверждает, что это, скорее всего, был метеорит, но также признает предположение о том, что это мог быть советский спутник.
Пол Бебан указал, что самым странным в этом деле было то, что оно привлекло большое внимание средств массовой информации в то время, прежде чем «исчезло из поля зрения» под «покровом секретности».
Бустаманте и Бебан обратились к опыту технолога Пита Келси в надежде, что он сможет установить точное место крушения НЛО.
Келси использовал лидарные изображения (обнаружение света и определение дальности), полученные с помощью беспилотника, и сканер, чтобы получить топографическую карту местности, на которой были бы указаны возможные точки падения. Позже команда собралась, чтобы ознакомиться с результатами сканирования, и обнаружила то, что Келси назвал участком «земляных работ, произведенных человеком».
«Он ровный на фоне этого в остальном очень крутого склона. Прямые линии, прямые углы. Такого рода вещи не встречаются в природе», — сказал он.
Затем участники эксперимента вернулись на это место с портативными анализаторами спектра, чтобы измерить радиоволны.
Предполагаемое место крушения имело совершенно иную радиосигнализацию, чем место, расположенное всего в 20 футах от него, где частота была одинаковой, пишет Daily Mail.
"Это не имеет никакого смысла. Как может быть радиосигнал в одном месте, которого нет всего в нескольких футах от вас? Радиоэнергия работает по-другому, — отмечает Бустаманте.
«Мы получаем все больше свидетельств того, что на этом месте, в этом ущелье, в Кексбурге действительно произошло что-то странное», — добавил он. «Возможно, мы действительно нашли настоящее место крушения».
Штрубель рассказал об этих открытиях на прошедшем в на днях 20-м ежегодном фестивале НЛО в Кексбурге, который он организовал с разрешения пожарной службы в 2005 году. Сам Штрубель — 50-летний ветеран добровольной пожарной охраны Кексбурга, когда-то занимавший там должность начальника. Трехдневный фестиваль регулярно привлекает тысячи посетителей со всех уголков Соединенных Штатов и мира в целом, рассказал он Daily Mail.
«На это небольшое городское мероприятие, которое мы проводим, приехали люди из Японии, Германии, Англии», — говорит он.
«Много лет назад у нас была уличная ярмарка, но она отошла на второй план. И это была наша идея провести какое-нибудь мероприятие, чтобы привлечь немного денег в сообщество. Итак, мы организовали НЛО-фестиваль», — сказал Штрубель.
Остается неясным, что на самом деле произошло в Кексбурге шесть десятилетий назад, но мифы, связанные с крушением НЛО, явно поддерживают этот район и по сей день.