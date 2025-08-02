Тайна крушения НЛО: названы новые сенсационные данные о расследовании в США

«Полиция и военные были повсюду. И там были парни в темных костюмах. Они, похоже, были главными, — сказал Уивер. — Пока мы стояли там и наблюдали за происходящим, к нам подошли сотрудники полиции штата и военные и сказали: “Если вы не сдвинетесь с места, мы конфискуем вашу машину”. И я решил, что мне лучше уехать».