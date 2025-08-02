Ричмонд
+20°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министра имущественных отношений Приангарья оштрафовали

Экс-министр имущественных отношений Иркутской области Марина Быргазова получила штраф за умышленное невыполнение требований прокуратуры.

Источник: Правительство Иркутской области

Экс-министр имущественных отношений Иркутской области Марина Быргазова получила штраф за умышленное невыполнение требований прокуратуры. Об этом сообщил телеграм-канал «Байкальский Писыч».

Проверка надзорного ведомства показала, что минимущества не исполняло своих обязанностей по содержанию федерального имущества. Это приводило к разрушению объектов и причиняло ущерб.

После проверки прокуратура внесла представление министру, однако оно было проигнорировано. В связи с этим возбудили дело об административном правонарушении и Марину Быргазову, бывшую в те времена главой минимущества, оштрафовали. Сумма штрафа не называется.

В настоящее время Быргазова является фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Речь о деле о предоставлении детям-сиротам неблагоустроенного жилья в посёлке Залари.