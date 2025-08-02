Экс-министра имущественных отношений Приангарья оштрафовали

Экс-министр имущественных отношений Иркутской области Марина Быргазова получила штраф за умышленное невыполнение требований прокуратуры. Об этом сообщил телеграм-канал «Байкальский Писыч».
Проверка надзорного ведомства показала, что минимущества не исполняло своих обязанностей по содержанию федерального имущества. Это приводило к разрушению объектов и причиняло ущерб.
После проверки прокуратура внесла представление министру, однако оно было проигнорировано. В связи с этим возбудили дело об административном правонарушении и Марину Быргазову, бывшую в те времена главой минимущества, оштрафовали. Сумма штрафа не называется.
В настоящее время Быргазова является фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Речь о деле о предоставлении детям-сиротам неблагоустроенного жилья в посёлке Залари.