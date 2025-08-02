В древней шахте обнаружено таинственное послание «от Моисея»

Таинственное послание «от Моисея», найденное в Египте, может подтвердить истинность Библии. Новая противоречивая интерпретация надписей, выгравированных на стенах древнеегипетской шахты, может подтвердить истинность ветхозаветной Книги Исход.
Исследователь Майкл Бар-Рон утверждает, что протосинаитская надпись возрастом 3800 лет, найденная в Серабит-эль-Хадим на Синайском полуострове в Египте, может гласить «зот м’Моше», что на иврите означает «Это от Моисея».
Как пишет Daily Mail, надпись, высеченная на скале рядом с так называемым объектом Синай 357 в шахте L, является частью коллекции из более чем двух десятков протосинаитских текстов, впервые обнаруженных в начале 1900-х годов. Эти письмена, одни из самых ранних известных алфавитных надписей, вероятно, были созданы семитоязычными рабочими в конце XII династии, около 1800 года до н. э.
Бар-Рон, который провел восемь лет, анализируя изображения с высоким разрешением и 3D-сканы, предположил, что эта фраза может указывать на авторство или посвящение, связанное с фигурой по имени Моисей.
Согласно Библии, Моисей вывел израильтян из египетского рабства и известен тем, что получил Десять заповедей от Бога на горе Синай. Однако никаких свидетельств его существования найдено не было, пишет по этому поводу Daily Mail.
В других близлежащих надписях упоминается «Эль», божество, связанное с ранним израильским культом, и видны признаки искажения имени египетской богини Хатхор, что указывает на культурную и религиозную напряженность.
Ведущие эксперты сохраняют осторожность, отмечая, что, хотя протосинаитский язык является самым ранним из известных алфавитов, его символы, как известно, трудно расшифровать.
Египтолог и профессор Университета Британской Колумбии доктор Томас Шнайдер заявил, что эти утверждения абсолютно бездоказательны и вводят в заблуждение, «предупреждая, что “произвольная” идентификация букв может исказить древнюю историю».
Однако научный руководитель Бар-Рона, доктор Питер ван дер Вин, поддержал эту информацию, заявив: «Вы абсолютно правы, я тоже читал это, это не выдумка!».
В исследовании Бар-Рона, которое не было опубликовано ни в одном рецензируемом журнале, были повторно проанализированы 22 сложные надписи из древних бирюзовых шахт, датируемые периодом правления фараона Аменемхета III.
Некоторые ученые предполагают, что фараоном, упомянутым в Книге Исход, мог быть Аменемхет III, известный своими масштабными строительными проектами.
Язык, использованный в резьбе, представляет собой раннюю форму северо-западного семитского, тесно связанного с библейским ивритом, со следами арамейского.
Используя изображения с высоким разрешением и 3D-слепки, изученные в Семитском музее Гарварда, Бар-Рон сгруппировал надписи по пяти пересекающимся категориям, или «кладам», включая посвящения богине Бахалат, призывы к древнееврейскому богу Элу и гибридные надписи, которые демонстрируют признаки более позднего искажения и модификации. Некоторые резные изображения, посвященные Бахалат, по-видимому, были стерты поклонниками Эль, что, возможно, отражало религиозную борьбу за власть среди рабочих, говоривших на семитском языке.
Надписи также содержали упоминания о рабстве, надсмотрщиках и резком неприятии культа Бахалат, что, как предполагают ученые, могло привести к насильственной чистке и окончательному уходу рабочих с объекта.
Сожженный храм Баалат, построенный Аменемхетом III, и упоминания о «Вратах Проклятых», вероятно, вратах фараона, намекают на сопротивление египетской власти.
Расположенная неподалеку стела Ренисенеб и печать высокопоставленного египетского чиновника азиатского происхождения указывают на значительное присутствие семитов, возможно, связанное с такими фигурами, как библейский Иосиф, высокопоставленный чиновник при дворе фараона, как описано в Книге Бытия.
Иосиф, проданный в рабство и позже пришедший к власти благодаря своим толкованиям сновидений, способствовал переселению своей семьи в Египет.
«Мы находим надписи, восхваляющие идола Баалата, но, очевидно, позже пришел Эль или служащий Богу писец и вычеркнул некоторые буквы, пытаясь превратить послание в послание, посвященное служению Богу», — сказал Бар-Рон в интервью изданию Patterns of Evidence. "Это является отправной точкой для этого конфликта.
Второе возможное упоминание о «Моше», или Моисее, на близлежащих рисунках добавляет интриги, хотя его точный контекст остается неясным.
«Я очень критично отнесся к поиску имени “Моисей” или чего-либо еще, что могло бы вызвать сенсацию, — сказал Бар-Рон в интервью журналу Patterns of Evidence. — На самом деле, единственный способ проделать серьезную работу — это стараться не искать элементы, которые кажутся “библейскими”, а пытаться найти альтернативные решения, которые, по крайней мере, столь же вероятны».