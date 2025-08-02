В древней шахте обнаружено таинственное послание «от Моисея»

Как пишет Daily Mail, надпись, высеченная на скале рядом с так называемым объектом Синай 357 в шахте L, является частью коллекции из более чем двух десятков протосинаитских текстов, впервые обнаруженных в начале 1900-х годов. Эти письмена, одни из самых ранних известных алфавитных надписей, вероятно, были созданы семитоязычными рабочими в конце XII династии, около 1800 года до н. э.