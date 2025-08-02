Названы оказавшиеся перед угрозой исчезновения 10 пищевых продуктов

«Британцы утверждают, что охотно принимают кулинарные тренды и мировые вкусы, но они могут быть особенно предвзяты, когда речь заходит об определенных продуктах, и это является одним из самых серьезных препятствий на пути к открытиям, — комментирует телевизионный метрдотель Фред Сирие, который заказал исследование от имени компании Boursin plant-based. — Многие ингредиенты, в том числе растительные альтернативы сыру, вызывают огромное негативное отношение. Но, несмотря на то, что многие утверждают, что смогут отличить растительные продукты от молочных, даже самые взыскательные гурманы были одурачены этой растительной альтернативой сыру, когда мы позволили вкусу говорить за себя».