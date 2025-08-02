Названы оказавшиеся перед угрозой исчезновения 10 пищевых продуктов

Специалисты утверждают, что в Британии есть 10 продуктов, которые могут исчезнуть из употребления. А все из-за того, что представители поколения Z отказываются их есть!
Начиная с отказа от общения с официантами и заканчивая «тихим уходом», представители поколения Z уже завоевали репутацию за свое странное поведение, пишет Daily Mail. Теперь это поколение также становится известным за свою ненависть к определенным пищевым продуктам.
Новое исследование выявило 10 продуктов, которые могут исчезнуть из употребления в Великобритании — и только потому что представители поколения Z отказываются их есть.
Возглавляет список печень, от которой более трети (35%) представителей поколения Z воротят нос.
Между тем, почти четверть опрошенных (23%) заявили, что не стали бы употреблять грибы в пищу.
«Британцы утверждают, что охотно принимают кулинарные тренды и мировые вкусы, но они могут быть особенно предвзяты, когда речь заходит об определенных продуктах, и это является одним из самых серьезных препятствий на пути к открытиям, — комментирует телевизионный метрдотель Фред Сирие, который заказал исследование от имени компании Boursin plant-based. — Многие ингредиенты, в том числе растительные альтернативы сыру, вызывают огромное негативное отношение. Но, несмотря на то, что многие утверждают, что смогут отличить растительные продукты от молочных, даже самые взыскательные гурманы были одурачены этой растительной альтернативой сыру, когда мы позволили вкусу говорить за себя».
В ходе опроса 2000 взрослых британцев спросили о продуктах, от употребления которых они отказались бы.
Результаты показали, что шесть из 10 британцев заявляют, что им не нравятся продукты еще до того, как они их попробовали.
Печень возглавляет список продуктов, которые больше всего ненавидят представители поколения Z, за ней следует голубой сыр, от употребления которого отказывается почти треть (32%).
Также 30% представителей этого поколения не употребляют анчоусы в меню, 29% избегают кровяной колбасы, а 26% отказываются от креветок.
Как пишет Daily Mail, 25% представителей поколения Z не едят утку, в то время как 23% избегают употребления тофу, грибов и оливок.
И, наконец, 21% респондентов даже не задумались бы о том, чтобы попробовать сыр на растительной основе.
«Если у вас хватит смелости, перед вами откроется целый мир вкусов, — призывает Фред Сирие. — Даже ингредиенты, от которых вы могли бы отказаться из-за предыдущего опыта, суждений или предположений, все равно могут удивить вас, если их правильно приготовить. Так что примите вызов и позвольте вкусу говорить за вас».
Опрос был проведен вскоре после того, как исследование показало, что культовые британские блюда рискуют исчезнуть в ближайшие пять лет, отмечает Daily Mail.
Производитель кухонной техники Ninja опросил 2000 человек и изучил тенденции онлайн-поиска популярных блюд в Великобритании, чтобы понять, как меняются пищевые привычки. Основываясь на результатах, компания считает, что колбаса Glamorgan быстрее всего исчезнет с британских обеденных тарелок — к ноябрю 2025 года. Между тем, традиционное валлийское блюдо под названием татс пум мунуд («пятиминутная картошка») исчезнет из употребления еще до Рождества.
По прогнозам экспертов, «пан хаггерти», нортумбрийское блюдо, запеченка с картофелем, луком и сыром, исчезнет к лету 2026 года. Даже знаменитый пастуший пирог, который появился в Северной Англии или Ирландии в конце 18 века, исчезнет из употребления к июню 2027 года.