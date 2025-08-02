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Запашный забил тревогу из-за нехватки клоунов в российском цирке

В российском цирке нехватает профессиональных клоунов. Об этом заявил народный артист РФ, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

В цирке не хватает юмора и клоунады, заявил Запашный.

В российском цирке нехватает профессиональных клоунов. Об этом заявил народный артист РФ, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

«Трудно сказать, что зрителю нравится больше всего, гораздо легче ответить на вопрос, чего нам точно не хватает в цирковом искусстве. Прежде всего, это вопрос юмора, клоунады», — заявил Запашный.

Также он отметил, что сейчас не существует таких артистов, которые смогут держать зал столько, сколько это потребуется. По его словам, данная проблема не только в России, но и по всему миру. К тому же, вина может лежать и на режиссерах цирковых программ, а не только на артистах.