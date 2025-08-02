Акула напала на беременную жену экс-игрока НБА Данило Галлинари

— Никогда не думала, что на меня может напасть акула, и я была возле берега и на суперлюдном пляже. К счастью, у нас с ребенком все в порядке, ко мне спешили на помощь, и операция по исправлению моей бедной ноги прошла успешно, — уточнила она.