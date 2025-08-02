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Москву в субботу продолжат заливать ливневые дожди

В Москве в субботу, 2 августа, ожидается облачная с прояснениями погода.

В Москве в субботу, 2 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в дневные часы не превысит +24 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Столица будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. Это означает, что в Москве и Подмосковье продолжатся кратковременные ливневые дожди, местами с грозами.

Ветер подует северо-западный со скоростью 4−9 м/с. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 748 мм ртутного столба.

Ранее Тишковец сообщил, что в ряде городов Московской области в первый день августа выпало больше месячной нормы осадков.