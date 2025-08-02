В гробнице египетского принца обнаружили древнюю «дверь в загробную жизнь»

«Члены семьи и священники приходили к гробнице, где находилась фальшивая дверь, и произносили имя покойного, его или ее достижения, а также оставляли подношения, — поясняет она. — Затем-ка умершего волшебным образом перемещалось между погребальной камерой и загробным миром. Оно приходило и забирало еду, питье и подношения из могилы, чтобы поддержать себя в загробной жизни».