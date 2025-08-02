В гробнице египетского принца обнаружили древнюю «дверь в загробную жизнь»

Археологи, исследующие древнеегипетскую гробницу возрастом 4400 лет, сделали потрясающее открытие. В катакомбах, принадлежавших принцу по имени Усерефре (неизвестному до этой находки), обнаружилась большая фальшивая дверь из розового гранита — самая большая из когда-либо обнаруженных в Египте. Дверь высотой 4,5 метра и шириной 1,2 м напоминает функциональную дверь, но на самом деле не открывается.
Эксперты полагают, что фальшивые врата в гробнице имели глубокое духовное значение, служа символическим порталом, через который душа умершего могла отправиться в загробную жизнь.
Эти «врата» демонстрируют, как много времени и ресурсов было потрачено на достижение вечного покоя, пишет Daily Mail.
Находка в египетском некрополе Саккара была сделана во время раскопок под руководством доктора Захи Хавасса, бывшего министра по делам древностей. Дверь украшена иероглифическими надписями, в которых подробно описаны впечатляющие титулы принца Усерефре, в том числе «Наследный принц, губернатор областей Буто и Нехбет, королевский писец, министр, судья и священник-песнопевец».
Принц, которого, согласно надписям, также звали принц Васер-Иф-Ре, был сыном царя Усеркафа, основателя Пятой династии Египта. Несмотря на многочисленные титулы, принц и его гробница ранее были неизвестны ученым.
«До этого открытия мы даже не подозревали о его существовании», — рассказывает Рональд Лепрохон, почетный профессор египтологии в Университете Торонто.
Доктор Мелани Питкин из Кембриджского университета ранее объясняла, что ложные двери должны были служить порталами, которые позволяли жизненной силе — или «ка» — умершего перемещаться между могилой и загробным миром и обратно.
«Члены семьи и священники приходили к гробнице, где находилась фальшивая дверь, и произносили имя покойного, его или ее достижения, а также оставляли подношения, — поясняет она. — Затем-ка умершего волшебным образом перемещалось между погребальной камерой и загробным миром. Оно приходило и забирало еду, питье и подношения из могилы, чтобы поддержать себя в загробной жизни».
Рядом с фальшивой дверью археологи также обнаружили 13 стульев с высокими спинками, на каждом из которых были статуи, вырезанные из розового гранита.
Большинство фальшивых дверей, обнаруженных в египетских гробницах, сделаны из известняка, который в то время был в изобилии, отмечает Daily Mail. Розовый и красный гранит был редкостью, и его приходилось добывать и перевозить из Асуана, расположенного примерно в 650 км отсюда. В результате он был зарезервирован для членов королевской семьи.
Внушительный размер этой фальшивой двери отражает высокий статус принца Усерефре в королевской иерархии.
Археологи также обнаружили стол для жертвоприношений из красного гранита диаметром 92,5 см с вырезанными на нем текстами, описывающими ритуальные жертвоприношения. В гробнице также была установлена массивная статуя стоящего человека из черного гранита высотой 1,17 метра.
Владелец этой статуи, чье имя было выгравировано на ее груди, по-видимому, относится к более позднему периоду времени, что указывает на то, что гробница, возможно, использовалась повторно.
Ученые, работающие на этом месте, все еще пытаются найти настоящую погребальную камеру принца.