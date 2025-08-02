Таинственный подводный «затерянный город» возрастом 6000 лет изменил историю человечества

Майкл Фаут, специалист по подводной археологии из Университета штата Флорида, также поделился своими сомнениями в том, что эти сооружения были созданы человеком. «Было бы здорово, если бы Зелицки и Вайнцвейг были правы, но это было бы действительно новшеством для всего, что мы могли бы увидеть в Новом Свете за этот период времени. Сооружения находятся вне времени и не на своем месте», — сказал Фаут в интервью газете South Florida Sun-Sentinel.