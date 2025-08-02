Таинственный подводный «затерянный город» возрастом 6000 лет изменил историю человечества

Команда исследователей полагала, что они обнаружили древний затонувший город, который мог бы переписать историю человечества, но загадочным образом руины были проигнорированы в течение 25 лет.
В 2001 году морской инженер Паулина Зелицки и ее муж Пол Вайнцвейг из Advanced Digital Communications (ADC) рассказали, что они наткнулись на ряд каменных сооружений на глубине более 2000 футов под водой недалеко от Кубы, пишет Daily Mail.
При сканировании местности с помощью гидролокатора было обнаружено нечто похожее на многочисленные пирамиды, круглые сооружения и другие здания, которые, по-видимому, принадлежали затерянному городу в Карибском регионе.
«Это действительно замечательное сооружение, которое, похоже, могло быть крупным городским центром», — сказала Паулина Зелицки после открытия.
Исследователи предположили, что таинственному городу может быть более 6000 лет, что делает его значительно старше египетских пирамид и потенциально переворачивает общепринятую в настоящее время хронологию развития человечества.
Однако, продолжает Daily Mail, после этого открытия раскрылась еще большая загадка: более чем за два десятилетия никто так и не вернулся, чтобы осмотреть предполагаемый затерянный город. Одним из факторов, сдерживающих дальнейшие исследования, был тот факт, что коллеги-ученые продолжали выражать свой скептицизм по поводу затонувшего города, утверждая, что городу потребовалось бы до 50 000 лет, чтобы погрузиться так глубоко под воду.
Другие критики утверждали, что «сооружения» являются естественными скальными образованиями, утверждая, что целый город не сохранился бы так хорошо, если бы он затонул во время катастрофического сейсмического удара.
Заброшенные подводные сооружения недавно вновь появились в социальных сетях, и многие люди утверждают, что исследователи нашли руины Атлантиды. Однако кубинский геолог Мануэль Итурральде-Винент из Музея естественной истории Кубы был одним из скептиков, который предупредил, что каменные сооружения могут быть естественными образованиями.
«Было бы совершенно безответственно говорить, что это было, пока у нас нет доказательств», — говорила Зелицки в интервью Би-би-си в 2001 году.
К сожалению, констатирует Daily Mail, больше доказательств так и не было собрано, поскольку последующая экспедиция на полуостров Гуанахакабибес на Кубе так и не состоялась.
Пользователи социальных сетей продолжают задаваться вопросом, почему исследования этого загадочного места были прекращены, а некоторые утверждают, что наличие города, существовавшего до появления древних египтян, привело к сокрытию информации.
«Цивилизации существовали до ледникового периода, возможно, несколько цивилизаций, которые поднимались и падали… Исторические знания, которые были утрачены (или скрыты)», — считает один из пользователей соцсетей.
«Существует так много скрытой истории. Мы находим это таким увлекательным. Все, чему нас учили, — ложь», — заявил другой пользователь.
Несмотря на безудержные домыслы об археологическом заговоре, ученые утверждают, что существуют законные причины, по которым затерянный город на Кубе не является реальным, отмечает Daily Mail.
В 2002 году Итурральде отметил, что сооружения находятся так глубоко под водой, что потребовалось бы гораздо больше 6000 лет, чтобы этот район погрузился почти на полмили из-за сдвига тектонических плит. Если бы это был затонувший город, которому потребовалось примерно 50 000 лет, чтобы достичь таких глубин, это полностью изменило бы наше понимание эволюции человека.
В настоящее время ученые пришли к выводу, что современные люди (Homo sapiens) были охотниками-собирателями 50 000 лет назад, поскольку нет никаких свидетельств того, что они создали городские сообщества или сложные здания.
«Это странно, это дико; мы никогда раньше не видели ничего подобного, и у нас нет этому объяснения», — сказал Итурральде в интервью The Washington Post.
Майкл Фаут, специалист по подводной археологии из Университета штата Флорида, также поделился своими сомнениями в том, что эти сооружения были созданы человеком. «Было бы здорово, если бы Зелицки и Вайнцвейг были правы, но это было бы действительно новшеством для всего, что мы могли бы увидеть в Новом Свете за этот период времени. Сооружения находятся вне времени и не на своем месте», — сказал Фаут в интервью газете South Florida Sun-Sentinel.
Неисследованный город — не первое загадочное сооружение, которое потенциально может переписать историю человечества, подчеркивает Daily Mail Археологи действительно обнаружили несколько предположительно искусственных храмов, которые были построены значительно раньше египетских, в том числе Гебекли-Тепе в Турции — место, которое, как полагают, было заселено примерно с 9500 года до нашей эры по меньшей мере в 8000 году до нашей эры. Это более чем за 5000 лет до того, как были построены египетские пирамиды, и примерно за 6000 лет до Стоунхенджа.
Другое подводное сооружение, обнаруженное недалеко от Японии, под названием монумент Йонагуни, имеет несколько остроугольных ступеней высотой около 90 футов, которые, по-видимому, полностью сделаны из камня, что наводит многих на мысль о его рукотворности. Испытания камня показали, что ему более 10 000 лет, а это означает, что если цивилизация построила эту пирамиду вручную, то это произошло до того, как этот регион погрузился под воду — более 12 000 лет назад.
Наряду с тем, что ученые широко отвергают находки на Кубе как природное явление, ее расположение так близко к социалистической стране сделало возвращение на это место политически трудным. Канадская компания Advanced Digital Communications, занимавшаяся картографированием океанского дна в территориальных водах Кубы, заключила контракт с правительством Фиделя Кастро на проведение первоначальной экспедиции. Однако, утверждает Daily Mail, кубинское правительство и такие учреждения, как Национальный музей, в течение двух десятилетий не проводили дальнейших исследований. Сильвия Эрл, американский океанограф, также сообщила в 2002 году, что запланированная экспедиция в затерянный город была отменена из-за проблем с финансированием.