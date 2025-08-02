Россиянам подсказали, куда ехать за большими зарплатами

«В Москве зарплату от одного миллиона рублей получали 28 097 человек — это 62% от всех таких работников в стране. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область, однако отрыв от показателя Москвы превышает семь раз — 3,8 тысячи человек и 3,3 тысячи соответственно», — указано в материале РИА Новости, которые основывались на данных Росстата.