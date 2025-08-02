Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днём ВДВ

Праздничные слова глава региона опубликовал в своём Телеграм-канале.
«Во все времена служба в десантных войсках была школой профессионализма и верности долгу. Десантники не раз доказывали эффективность там, где требуется решимость, скорость, боевой напор», — отметил Вениамин Кондратьев.
Также губернатор подчеркнул, что в год 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войны кубанцы с особенной гордостью вспоминают о подвигах десантниках. По словам главы региона, сейчас героические поступки своих предков повторяют участники СВО, и верность России и долгу у них находится на первом месте. В честь профессионального праздника Вениамин Кондратьев пожелал солдатам, офицерам и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, успехов в службе и всего наилучшего.
Напомним, на прошлой неделе на Кубани и по всей России отмечался День ВМФ.