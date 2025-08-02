Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днём ВДВ

Также губернатор подчеркнул, что в год 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войны кубанцы с особенной гордостью вспоминают о подвигах десантниках. По словам главы региона, сейчас героические поступки своих предков повторяют участники СВО, и верность России и долгу у них находится на первом месте. В честь профессионального праздника Вениамин Кондратьев пожелал солдатам, офицерам и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, успехов в службе и всего наилучшего.