«Команда приняла прекрасно — как в семье»: Марин — о переходе в «Крылья Советов»

Полузащитник «зелено-бело-синих» Джимми Марин рассказал об атмосфере в команде и поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ против «Ростова».
Джимми Марин перешел в «Крылья Советов» в прошлом месяце. До этого был в «Оренбурге». Также выступал за израильские и родные костариканские клубы. В нынешнем сезоне сыграл в трех матчах за «КС».
Два — в РПЛ, один — кубковый. Последний был против «Краснодара» 29 июля (6+). В тот день волжане победили — 2:1. Джимми Марин открыл счет на 10-й минуте с передачи Сергея Бабкина. Также отличился Амар Рахманович.
«Было интересно сыграть против чемпионов. Вышли без страха. Это дорогого стоит», — объяснил Марин.
Добавил: встречу смотрели жена и дочка. Им же и семье в целом посвятил гол. Уверен, их поддержка помогла победить. Сейчас ждет их в Самаре, чтобы получше познакомиться с ней.
«Пока мало знаю о городе — только базу клуба. Жду, когда приедут близкие, чтобы вместе исследовать его. Помню, здесь играли Коста-Рика и Сербия на открытии ЧМ-2018. Когда стало известно, что еду сюда, многие земляки писали мне о своих впечатлениях. Были на нашем стадионе и вспоминали только самое хорошее», — рассказал легионер «зелено-бело-синих».
Отдельно высказался об атмосфере в «КС»:
«С первого дня в “Крыльях” чувствую себя комфортно. Команда приняла прекрасно — как в семье. Искренне рад этому».
Подчеркнул: 2 августа самарцам предстоит встреча с серьезным соперником на его поле (6+).
«Обычно эта команда находится в верхней части таблицы, но нам нужно играть смело — тогда сможем забрать три очка», — приводит слова Джимми Марина пресс-служба волжан.
На днях владелец «Акрона» Павел Морозов поделился мнением о противостоянии тольяттинцев с «Крыльями Советов».
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