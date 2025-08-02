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Вице-президент США Вэнс рассказал, что одержим НЛО

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс проявляет большой интерес к теме неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом политик рассказал в одном из подкастов Ruthless Podcast.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс проявляет большой интерес к теме неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом политик рассказал в одном из подкастов Ruthless Podcast.

— Что происходит на самом деле? Я еще не разобрался в этом, но мы только шесть месяцев здесь и были очень заняты, — добавил он.

Кроме того, Вэнс также сообщил о своих планах на парламентские каникулы в августе.

— Я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года, — уточнил политик.

О своем необычном увлечении вице-президент США рассказывал с улыбкой и радостью.

Недавно певица Катя Лель рассказала о том, что сумела убедить представителей внеземных цивилизаций пока не выходить на контакт с ее 16-летней дочерью Эмилией. Артистка призналась, что при встрече с пришельцами испытала сильный стресс и даже получила «безумную психологическую травму».

О контакте с инопланетными расами заявлял и российский врач Александр Мясников. По его словам, он видел неопознанные летающие объекты во время поездки в Хакасию.

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