Соцфонд проиндексировал накопительные и срочные пенсии

«С 1 августа Соцфонд провел перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты», — указано в telegram-канале Фонда. Сообщается, что накопительные пенсии проиндексированы на 10,98%, а срочные на 11,32%. Помимо этого, фонд будет начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в прошлом году.