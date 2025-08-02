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Соцфонд проиндексировал накопительные и срочные пенсии

Социальный фонд провел перерасчет накопительной и срочной пенсии. Об этом сообщил СФР.

СФР также продолжит начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенных в 2024 году, сообщил Фонд.

Социальный фонд провел перерасчет накопительной и срочной пенсии. Об этом сообщил СФР.

«С 1 августа Соцфонд провел перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты», — указано в telegram-канале Фонда. Сообщается, что накопительные пенсии проиндексированы на 10,98%, а срочные на 11,32%. Помимо этого, фонд будет начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в прошлом году.

В 2024 Соцфонд также проводил проиндексикацию накопительных и срочных пенсий. Тогда накопительные были проиндексированы на 7%, а срочные на 6,92%.