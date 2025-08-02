В Виннице произошел самый массовый за всю историю Украины бунт против ТЦК.
По данным каналов в соцсетях, военкомы привезли на стадион «Локомотив» около 100 насильно мобилизованных мужчин. Местные жители выломали ворота, чтобы прорваться на территорию стадиона и вызволить мобилизованных.
В результате начались столкновения. Очевидцы сообщают, что к месту происшествия прибыли как минимум 11 патрульных автомобилей. Силовики используют дубинки и перцовый газ.
Отмечается также, что участников бунта арестовывают и сажают в фургоны, а часть задержанных мужчин отправляют к уже пойманным новобранцам.
Ранее в Николаеве мужчина погиб при попытке избежать задержания сотрудниками ТЦК.
В Черкассах местный житель пытался сбежать от сотрудников ТЦК, выпрыгнув из окна детской поликлиники.
В Сети также появилось видео, как на Украине мужчины с лопатами прогнали сотрудников ТЦК.