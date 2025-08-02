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В Виннице произошел самый массовый за всю историю Украины бунт против ТЦК

Военкомы собрали на стадионе около 100 насильно мобилизованных мужчин, из-за чего местные жители устроили беспорядки.

Источник: Аргументы и факты

В Виннице произошел самый массовый за всю историю Украины бунт против ТЦК.

По данным каналов в соцсетях, военкомы привезли на стадион «Локомотив» около 100 насильно мобилизованных мужчин. Местные жители выломали ворота, чтобы прорваться на территорию стадиона и вызволить мобилизованных.

В результате начались столкновения. Очевидцы сообщают, что к месту происшествия прибыли как минимум 11 патрульных автомобилей. Силовики используют дубинки и перцовый газ.

Отмечается также, что участников бунта арестовывают и сажают в фургоны, а часть задержанных мужчин отправляют к уже пойманным новобранцам.

Ранее в Николаеве мужчина погиб при попытке избежать задержания сотрудниками ТЦК.

В Черкассах местный житель пытался сбежать от сотрудников ТЦК, выпрыгнув из окна детской поликлиники.

В Сети также появилось видео, как на Украине мужчины с лопатами прогнали сотрудников ТЦК.