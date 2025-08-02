В РПЦ прокомментировали демонтаж «Большой глины № 4» в Москве

В центре Москвы может быть определено место для монумента святому благоверному князю Александру Невскому, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя разборку скульптуры «Большая глина № 4» на Болотной набережной вблизи храма Христа Спасителя.