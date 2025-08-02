В РПЦ прокомментировали демонтаж «Большой глины № 4» в Москве

В центре Москвы может быть определено место для монумента святому благоверному князю Александру Невскому, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя разборку скульптуры «Большая глина № 4» на Болотной набережной вблизи храма Христа Спасителя.
«Думаю, что для памятника святому благоверному князю Александру Невскому может быть найдено место в Москве», — сказал он.
Ранее сообщалось, что арт-объект Урса Фишера «Большая глина № 4» заменят иным художественным произведением; подготовка к замене уже начата, сообщали ранее в ДК «ГЭС-2». 28 июля специалисты осуществили демонтаж композиции.
Скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4» — 12-метровая алюминиевая композиция, представляющая копию комка глины, который художник разминал пальцами, — была размещена у «ГЭС-2» в 2021 году.
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