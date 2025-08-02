Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вива Авиа!»: стала известна полная программа авиашоу в Мочище — 2025 в Новосибирске

В субботу и воскресенье — 2 и 3 августа — под Новосибирском состоится традиционный авиационно-спортивный праздник «Вива Авиа!» (0+).

Источник: НДН.ИНФО

В этом году мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы. Участниками летной программы в этом году станут: «Русские витязи», «Стрижи», «Барсы», «Первый полет», «Геликоптер» из Новосибирска.

Источник: вива-авиа.рф

В программе каждого дня пролёты вертолётов Робинсон и Ми-2 с флагами и выброска парашютистов с флагами, выставки авиационной техники, автомобильной техники времен ВОВ, техники байк-клубов и ретро-автомобилей, различные детские аттракционы, развлекательные мероприятия, а также полевая кухня, ярмарка сувенирной продукции и летние кафе.

Кроме того, гости мероприятия смогут увидеть выступление известных музыкальных коллективов: «Сибирский диксиленд», «Песняры», «Калинов мост», Академический оркестр народных инструментов и другие.

Также в этом году авиашоу впервые будет платным для гостей. Организаторы продают билеты, стоимость которых — от 200 рублей.