«Вива Авиа!»: стала известна полная программа авиашоу в Мочище — 2025 в Новосибирске

В этом году мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы. Участниками летной программы в этом году станут: «Русские витязи», «Стрижи», «Барсы», «Первый полет», «Геликоптер» из Новосибирска.
В программе каждого дня пролёты вертолётов Робинсон и Ми-2 с флагами и выброска парашютистов с флагами, выставки авиационной техники, автомобильной техники времен ВОВ, техники байк-клубов и ретро-автомобилей, различные детские аттракционы, развлекательные мероприятия, а также полевая кухня, ярмарка сувенирной продукции и летние кафе.
Кроме того, гости мероприятия смогут увидеть выступление известных музыкальных коллективов: «Сибирский диксиленд», «Песняры», «Калинов мост», Академический оркестр народных инструментов и другие.
Также в этом году авиашоу впервые будет платным для гостей. Организаторы продают билеты, стоимость которых — от 200 рублей.