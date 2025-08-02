«Вива Авиа!»: стала известна полная программа авиашоу в Мочище — 2025 в Новосибирске

В программе каждого дня пролёты вертолётов Робинсон и Ми-2 с флагами и выброска парашютистов с флагами, выставки авиационной техники, автомобильной техники времен ВОВ, техники байк-клубов и ретро-автомобилей, различные детские аттракционы, развлекательные мероприятия, а также полевая кухня, ярмарка сувенирной продукции и летние кафе.