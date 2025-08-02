Жители Кишинева останутся без газа на четыре дня: Рассказываем, кому не повезло

Мэрия Кишинева сообщила об отключениях газа, связанных с проведением ремонтных работ на Чеканах.
С 09:00 4 августа до 17:00 7 августа подача газа будет прекращена по следующим адресам:
Волунтарилор, 2; 3, ¾; 4; 5/4; 8; 8/1; 8/2; 10; 12; 12/1; 12/3; 14; 14;1;
Исновэц, 9/1; 9/2; 11; 13; частные дома;
Плугарилор, Кэрэмидарилор (включая переулок), Узинелор, Ребряну, Мовилень, Кэлэторилор, Маяковски — частные дома;
Транснистрия, 22;
Индустриальная, 24.
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