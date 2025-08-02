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Жители Кишинева останутся без газа на четыре дня: Рассказываем, кому не повезло

Мэрия Кишинева сообщила об отключениях газа, связанных с проведением ремонтных работ.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщила об отключениях газа, связанных с проведением ремонтных работ на Чеканах.

С 09:00 4 августа до 17:00 7 августа подача газа будет прекращена по следующим адресам:

Волунтарилор, 2; 3, ¾; 4; 5/4; 8; 8/1; 8/2; 10; 12; 12/1; 12/3; 14; 14;1;

Исновэц, 9/1; 9/2; 11; 13; частные дома;

Плугарилор, Кэрэмидарилор (включая переулок), Узинелор, Ребряну, Мовилень, Кэлэторилор, Маяковски — частные дома;

Транснистрия, 22;

Индустриальная, 24.

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