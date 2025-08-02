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Красноярский минздрав выплатит компенсацию семье ребенка с муковисцидозом

В Красноярском крае прокуратура добилась судебного решения о взыскании компенсации с регионального министерства здравоохранения за лекарства, необходимые 12-летнему мальчику, страдающему муковисцидозом.

В Красноярском крае прокуратура добилась судебного решения о взыскании компенсации с регионального министерства здравоохранения за лекарства, необходимые 12-летнему мальчику, страдающему муковисцидозом.

По информации надзорного ведомства, ребенок из Зеленогорска нуждается в постоянной терапии из-за тяжелого генетического заболевания, которое критически влияет на его здоровье. Согласно законодательству, он имеет право на бесплатное обеспечение препаратами, такими как «Интерферон». Однако в начале текущего года министерство допустило сбои в поставках, что вынудило родителей экстренно приобретать лекарства за собственные средства.

«Безответственные действия чиновников поставили под угрозу здоровье ребенка, и прокуратура решила вмешаться. После проверки было подано исковое заявление о возмещении затрат семьи на лекарства и компенсации морального ущерба», — сообщили в прокуратуре.

Суд признал доводы прокуроров обоснованными и обязал министерство вернуть родителям 45 тысяч рублей за препараты, а также выплатить дополнительно 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.