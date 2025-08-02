Красноярский минздрав выплатит компенсацию семье ребенка с муковисцидозом

По информации надзорного ведомства, ребенок из Зеленогорска нуждается в постоянной терапии из-за тяжелого генетического заболевания, которое критически влияет на его здоровье. Согласно законодательству, он имеет право на бесплатное обеспечение препаратами, такими как «Интерферон». Однако в начале текущего года министерство допустило сбои в поставках, что вынудило родителей экстренно приобретать лекарства за собственные средства.