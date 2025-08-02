Конец истории: тополиный пух может навсегда исчезнуть из Москвы

— Следует отметить, что мы живем в межледниковом периоде, и до его окончания мы будем наблюдать повышение среднегодовых температур. Оно приводит к более резкой смене погодных условий: экстремальные погодные явления — проливные дожди, град и ураганы — стали более частыми. Как все это может повлиять на флору Москвы и ближайшего Подмосковья? Прежде всего деревья со слабой корневой системой не выдерживают порывов сильного ветра, как и деревья, ослабленные в связи с антропогенным воздействием. Деревья и кустарники, относящиеся к теплолюбивым видам, будут постепенно вытеснять холодолюбивые виды. Естественным образом со сменой флоры будет корректироваться и состав фауны — придут виды более южные, которым ранее мешали суровые зимы и были необходимы элементы южной флоры.