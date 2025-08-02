Дмитрий Демешин отметил успешный старт футболистов «СКА-Хабаровск» в новом сезоне

Футболисты «СКА-Хабаровск» сыграют первую домашнюю игру в это воскресенье, 3 августа. На поле они встретятся с одной из сильнейших команд лиги — московским «Торпедо», уточняет ИА «Хабаровский край сегодня».
— Прежде всего, хочу поздравить вас с успешным стартом в новом сезоне: четыре очка из шести возможных — достойный результат, особенно если учесть, насколько сильно обновилась команда, — обратился к футболистам глава региона накануне домашнего матча.
Дмитрий Демешин также отметил, что прошлый сезон стал важным этапом в развитии клуба. При поддержке краевого правительства продолжилась реконструкция стадиона. Отремонтирована система подогрева, постелен современный газон.
Команда «СКА-Хабаровск» выступает в Пари — Первенстве Первой лиги, во втором по силе дивизионе отечественного футбола. Прошедший сезон армейцы завершили на 6 месте турнирной таблице, за попадание в зону стыковых матчей за право играть в РПЛ они боролись до последнего тура.
Напомним, что состав команды изменился. Летом армейцы лишились ряда ключевых футболистов, многие игроки перешли в более престижные клубы, но им на смену пришли таланты. Среди них — защитники Давид Шавлохов и Константин Плиев, полузащитники Данила Янов и Батраз Гурциев. Последний уже успел забить два гола в ворота «Енисея». Остались в команде и прошлогодние лидеры, такие как вратарь Ислам Имамов, получивший капитанскую повязку, защитники Глеб Гурбан и Егор Носков, полузащитники Камран Алиев и Александр Гаглоев, а также группа молодых футболистов.
— Да, летом команда сильно обновилась, но шестое место в турнирной таблице должно стать для вас ориентиром. Задача на новый сезон: удержать уровень прошлого года. Безусловно, это непросто и потребует много усилий со стороны руководства клуба, тренеров и игроков. Но мы вас поддержим. Помните, что, выходя на поле, вы представляете не только себя и команду, но и весь Хабаровский край, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Игра «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» состоится 3 августа в 17.30. Помимо билетов на предстоящий матч, в продажу поступили абонементы на весь сезон.
Напомним, в копилке у дальневосточников четыре очка после ничьей 1:1 в Уфе и победы над «Енисеем» 1:2.