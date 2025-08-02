Дмитрий Демешин отметил успешный старт футболистов «СКА-Хабаровск» в новом сезоне

— Да, летом команда сильно обновилась, но шестое место в турнирной таблице должно стать для вас ориентиром. Задача на новый сезон: удержать уровень прошлого года. Безусловно, это непросто и потребует много усилий со стороны руководства клуба, тренеров и игроков. Но мы вас поддержим. Помните, что, выходя на поле, вы представляете не только себя и команду, но и весь Хабаровский край, — подчеркнул Дмитрий Демешин.