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Володин поздравил Воздушно-десантные войска с профессиональным праздником

Володин: десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, отметив, что десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства.

«Поздравляю личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства. Надежно защищают национальные интересы, обеспечивают обороноспособность и безопасность России, мирную жизнь наших граждан», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

По словам председателя ГД, десантники, верные присяге и воинскому долгу, решают самые сложные и ответственные задачи.

«Проявляя отвагу и мужество, вносят большой вклад в достижение целей специальной военной операции», — заключил он.

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