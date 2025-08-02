Володин поздравил Воздушно-десантные войска с профессиональным праздником

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, отметив, что десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства.
«Поздравляю личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства. Надежно защищают национальные интересы, обеспечивают обороноспособность и безопасность России, мирную жизнь наших граждан», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
По словам председателя ГД, десантники, верные присяге и воинскому долгу, решают самые сложные и ответственные задачи.
«Проявляя отвагу и мужество, вносят большой вклад в достижение целей специальной военной операции», — заключил он.