Аэропорт под Ташкентом планируется построить до 2030 года

Он добавил, что президент страны Шавкат Мирзиёев принял решение о начале строительства новой воздушной гавани. На старте аэропорт сможет обслуживать ежегодно до 20 млн человек. Одновременно в нем можно будет разместить более 160 авиалайнеров.
Также известно, что новая воздушная гавань будет находиться у автодороги, которая соединяет столицу и Самарканд.
Напомним, на совещании о развитии транспортной отрасли Мирзиёеву сообщили о планах по возведению нового аэропорта в столичном регионе. На ней было отмечено, что нынешний аэропорт не может быть расширен.
На сегодня изучаются предложения иностранных компаний по частному партнёрству.