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Аэропорт под Ташкентом планируется построить до 2030 года

Новый аэропорт под Ташкентом планируют сдать в эксплуатацию до 2030 года, сообщил глава Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев в интервью «Узбекистану 24».

Он добавил, что президент страны Шавкат Мирзиёев принял решение о начале строительства новой воздушной гавани. На старте аэропорт сможет обслуживать ежегодно до 20 млн человек. Одновременно в нем можно будет разместить более 160 авиалайнеров.

Также известно, что новая воздушная гавань будет находиться у автодороги, которая соединяет столицу и Самарканд.

Напомним, на совещании о развитии транспортной отрасли Мирзиёеву сообщили о планах по возведению нового аэропорта в столичном регионе. На ней было отмечено, что нынешний аэропорт не может быть расширен.

На сегодня изучаются предложения иностранных компаний по частному партнёрству.