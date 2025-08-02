На месте раскопок на севере Польши нашли следы Янтарной комнаты

Янтарная комната, представляющая собой набор панелей, украшений и декоративных элементов, была создана немецкими мастерами в XVIII веке, в основном из янтаря, для прусского короля Фридриха I. Впоследствии она была подарена Петру I и стала ключевым украшением резиденции русских императоров в Царском Селе. Во время Второй мировой войны, в 1941 году, немецкие войска вывезли ее в Королевский замок Кенигсберга (современный Калининград). Весной 1945 года, незадолго до взятия города, комната исчезла без следа. В 1967 году была создана государственная комиссия для поиска этого произведения искусства, однако в 1984 году она была расформирована из-за отсутствия каких-либо результатов.