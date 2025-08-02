На месте раскопок на севере Польши нашли следы Янтарной комнаты

На территории бывшего полигона СС, расположенного в северной части Польши, нашли следы Янтарной комнаты. Эту информацию опубликовал веб-портал O2, ссылаясь на власти.
«Воеводское управление по охране памятников в Гданьске дало разрешение на раскопки в ранее неразведанном районе. Предполагается, что там находится большой немецкий бункер времен Второй мировой войны, информация о котором стала известна совсем недавно», — говорится в статье.
Представитель управления охраны памятников Марцин Тыминьский сообщил, что в 1943 году на месте планируемых раскопок был организован полигон для войск СС, а в окрестностях располагалось множество бункеров, используемых в качестве хранилищ.
«Мы надеемся найти там немецкие подземные склады. Некоторые данные позволяют надеяться, что там может находиться даже Янтарная комната», — приводит его слова издание.
Янтарная комната, представляющая собой набор панелей, украшений и декоративных элементов, была создана немецкими мастерами в XVIII веке, в основном из янтаря, для прусского короля Фридриха I. Впоследствии она была подарена Петру I и стала ключевым украшением резиденции русских императоров в Царском Селе. Во время Второй мировой войны, в 1941 году, немецкие войска вывезли ее в Королевский замок Кенигсберга (современный Калининград). Весной 1945 года, незадолго до взятия города, комната исчезла без следа. В 1967 году была создана государственная комиссия для поиска этого произведения искусства, однако в 1984 году она была расформирована из-за отсутствия каких-либо результатов.