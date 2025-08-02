В Хабаровске пассажир отсудил деньги у авиакомпании за испорченный отпуск

По билетам он должен был вылететь из Хабаровска 14 сентября в восемь утра, а уже днём быть на южном побережье. Но вместо пляжа и солнца — сутки в дороге и суета с багажом. Его чемодан, кстати, прилетел в Сочи раньше хозяина, и тот вынужден был искать его через службу розыска.