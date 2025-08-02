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В Хабаровске пассажир отсудил деньги у авиакомпании за испорченный отпуск

Рейс задержали, багаж потеряли — пассажир из Хабаровска добился компенсации.

Источник: AP 2024

В Хабаровске пассажир добился через суд компенсации от авиакомпании «С» за испорченный отпуск.

Всё началось с пересадки в Новосибирске, которая пошла не по плану: из-за задержки первого рейса мужчина не успел на следующий самолёт до Сочи.

По билетам он должен был вылететь из Хабаровска 14 сентября в восемь утра, а уже днём быть на южном побережье. Но вместо пляжа и солнца — сутки в дороге и суета с багажом. Его чемодан, кстати, прилетел в Сочи раньше хозяина, и тот вынужден был искать его через службу розыска.

Общее опоздание составило 27 часов. Отдыхать осталось меньше времени, а настроение — в ноль. Мужчина решил не оставлять всё просто так и подал в суд.

Железнодорожный районный суд частично признал вину перевозчика: с авиакомпании взыскали 10 тысяч рублей за моральный вред, 2 700 рублей за задержку и ещё 6 350 рублей штрафа. Апелляция результата не изменила — краевой суд подтвердил решение.

Теперь мужчина, возможно, отправится в отпуск с новым настроем — и с судебным решением на руках, сообщает пресс-служба суда.