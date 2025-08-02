Американский рэпер Tyga прилетел в Москву и сразу убежал в клуб на тусовку

Tyga в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /secretroom_msc.
Не теряя времени и не чувствуя усталости, рэпер отправился в клуб Secret Room, который славится своей атмосферой и гостеприимством для мировых знаменитостей. Там Tyga погрузился в мир веселья: он не только наслаждался общением с гостями и музыкой, но и вышел на сцену, исполнив несколько своих популярных треков.
Сегодня вечером поклонников ждёт сольный концерт артиста, который обещает стать ярким событием московской музыкальной жизни.
Последний концерт в Москве Tyga давал в начале лета на «ЦСКА Арене», вмещающей до 14 тысяч зрителей. Рэпер в какой-то момент даже подошёл к фанатам, но одна девушка чуть не стащила у него кольцо с бриллиантами за 3 миллиона рублей прямо с пальца.