Американский рэпер Tyga прилетел в Москву и сразу убежал в клуб на тусовку

Не теряя времени и не чувствуя усталости, рэпер отправился в клуб Secret Room, который славится своей атмосферой и гостеприимством для мировых знаменитостей. Там Tyga погрузился в мир веселья: он не только наслаждался общением с гостями и музыкой, но и вышел на сцену, исполнив несколько своих популярных треков.