Продюсер Разин проиграл ещё одну войну с вдовой Шатунова за 27 хитов «Ласкового мая»

Оригинал соглашения так и не был представлен в суде. А вот договор Кузнецова и Шатунова от 2019 года о передаче исключительных прав на 23 песни, включая «Белые розы» и «Седая ночь», в распоряжении инстанции есть, и он признан достоверным. Согласно этому документу после смерти артиста в 2022 году эти права и унаследовала его семья.