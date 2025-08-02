«Я за чистый спорт»: куда исчез Рылов и почему молчит олимпийский чемпион?

Российский пловец Евгений Рылов на Играх-2020 в Токио стал самой настоящей звездой и мемом. Не только потому, что он взял два золота (на дистанциях 100 и 200 м на спине) и одно серебро (в эстафете 4×200 м вольным стилем) и стал первым спортсменом из России, кому удалось выиграть олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке. Всем также запомнился образ, в котором пловец выходил на соревнования. А именно его медицинские маски с котиками. Та Олимпиада проходила в разгар пандемии коронавируса и номинально состоялась в 2021 году. Правда, из-за маркетинговых соображений было решено сохранить название ОИ-2020. Главное, что Игры состоялись.