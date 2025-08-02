Готовность транспортной развязки на въезде в Березники составляет 80%

На важном объекте завершены земляные работы, уложены нижние слои дорожной одежды, идет установка блоков «Нью-Джерси» на разделительной полосе. На очереди — обустройство остановочных комплексов «Новожилово» и «Новожилово Лыжная база» — по два в каждом направлении. Затем подрядчик уложит финишный слой асфальта, установит светофоры, опоры освещения и дорожные знаки. Плановый срок сдачи развязки — конец сентября. До этого времени подрядной организации предстоит также завершить благоустройство территории.