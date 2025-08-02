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РКН пытается установить, удалена ли музыка рэпера Гуфа с онлайн-площадок

Сотрудники Роскомнадзора занимаются проверкой доступности на онлайн-площадках рэп-альбома Алексея Долматова, также известного под псевдонимом Гуф.

Сотрудники Роскомнадзора занимаются проверкой доступности на онлайн-площадках рэп-альбома Алексея Долматова, также известного под псевдонимом Гуф. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на федеральную службу.

«…Принятие решений об отнесении контента к категории запрещенных пронаркотических материалов находится в компетенции МВД России. Роскомнадзор блокирует такой контент на основании решений этого ведомства», — процитировали на РИА Новости неназванного сотрудника РКН.

Ранее альбом «Город дорог» обвинили в «романтизации» алкоголизма и наркомании.

В то же время, российский рэпер «попал под прицел» и силовиков киевского режима. Не так давно Гуф был признан «угрозой нацбезопасности Украины».