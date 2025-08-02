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Губерниев предпочел поехать на ЧМ по биатлону вместо корпоратива за 10 миллионов

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выбрал поездку на чемпионат мира по биатлону вместо проведения корпоратива за 10 миллионов рублей. Об этом в субботу, 2 августа, рассказали в издании «Спортс».

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выбрал поездку на чемпионат мира по биатлону вместо проведения корпоратива за 10 миллионов рублей. Об этом в субботу, 2 августа, рассказали в издании «Спортс».

— Что касается чемпионата мира вместо 10 миллионов рублей — так я их отобью! Те же самые люди, которые посмотрят биатлон, потом будут звать на какие-то свои соревнования, награждения, свадьбы, юбилеи, — высказался журналист.

Губерниев продолжал комментировать многие спортивные события даже после отстранения россиян с международных соревнований. В 2025 году он впервые за три года освещал чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре, уточнили в газете.

Ранее на Всемирные игры в Китае не допустили российского чемпиона мира по джиу-джитсу Дмитрия Бешенца — основанием для этого стали данные, полученные от украинцев Международной ассоциацией Всемирных игр (IWGA).

17 июля также стало известно, что 447 действующих и бывших фехтовальщиков из 40 стран подписали открытое письмо против решения FIE о допуске российских спортсменов на турниры в нейтральном статусе.