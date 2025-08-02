В Ростове синоптики прогнозируют жару до +36 градусов в субботу

— Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. До конца суток в отдельных районах пройдут сильные дожди и даже ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Он будет дуть с северо-запада и севера, средняя скорость составит 7 — 12 метров в секунду. Однако, при грозе порывы усилятся до 15 — 18, а местами — до 20 — 25 метров в секунду.