В Ростове синоптики прогнозируют жару до +36 градусов в субботу

В субботу, 2 августа, в Ростове-на-Дону и области будет жаркий день. Об этом предупреждают в региональном гидрометцентре. И, если в донской столице осадков не ожидается, то по области передано штормовое предупреждение.
— В Ростове-на-Дону будет переменная облачность, преимущественно обойдется без осадков, — рассказали в прогнозе синоптики. — Ветер будет дуть северо-западного и северного направления со скоростью 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +34 — +36 градусов.
В Ростовской области тем временем также прогнозируют переменную облачность.
— Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. До конца суток в отдельных районах пройдут сильные дожди и даже ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Он будет дуть с северо-запада и севера, средняя скорость составит 7 — 12 метров в секунду. Однако, при грозе порывы усилятся до 15 — 18, а местами — до 20 — 25 метров в секунду.
Температура воздуха днем составит от +32 градусов до +37 в зависимости от района.
Также синоптики предупреждают о чрезвычайной пожароопасности пятого класса местами в юго-восточных, южных районах области и Приазовье. В других, в том числе и в Ростове, сохранится высокий риск возникновения возгораний — четвертого класса.
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