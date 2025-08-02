Пугачева раскрыла свой секрет красоты

Алла Пугачева проводит лето в Юрмале, где недавно увеличила число охранников из-за опасений за свою безопасность после своих публичных высказываний. Ранее певица уехала из России и теперь живет с семьей в Израиле и на Кипре, а ее дочь Кристина Орбакайте столкнулась с запретом на концерты и въезд в Латвию.