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Пугачева раскрыла свой секрет красоты

Певица Алла Пугачева заявила, что ее красота состоит не во внешности, а в сущности. Об этом певица заявила на фестивале «Рандеву» в разговоре с латвийским журналистом.

Пугачева заявила, что после 50 у людей на лице их сущность.

Певица Алла Пугачева заявила, что ее красота состоит не во внешности, а в сущности. Об этом певица заявила на фестивале «Рандеву» в разговоре с латвийским журналистом.

«Дело не в возрасте, а дело в том, что после 50 и у женщин, и у мужчин на лице не внешность, а сущность», — заявила Пугачева. Ее слова приводит telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Алла Пугачева проводит лето в Юрмале, где недавно увеличила число охранников из-за опасений за свою безопасность после своих публичных высказываний. Ранее певица уехала из России и теперь живет с семьей в Израиле и на Кипре, а ее дочь Кристина Орбакайте столкнулась с запретом на концерты и въезд в Латвию.