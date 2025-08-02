Аэропорт Самары возобновил работу после отражения смертельной атаки БПЛА

«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушли” три самолёта, выполнявших рейсы в Самару», — сказано в публикации.
Напомним, что около 05:00 по Москве самарский аэропорт решили временно закрыть. В пресс-службе Росавиации уточнили, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности. В Самаре в результате атаки БПЛА погиб мужчина. Всего же силы противовоздушной обороны России в ночь на 2 августа уничтожили 112 украинских беспилотников.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше