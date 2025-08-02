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Аэропорт Самары возобновил работу после отражения смертельной атаки БПЛА

В самарском аэропорту Курумоч отменили введённые ранее ограничения на приём и выпуск рейсов после отражения атаки дронов ВСУ. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушли” три самолёта, выполнявших рейсы в Самару», — сказано в публикации.

Напомним, что около 05:00 по Москве самарский аэропорт решили временно закрыть. В пресс-службе Росавиации уточнили, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности. В Самаре в результате атаки БПЛА погиб мужчина. Всего же силы противовоздушной обороны России в ночь на 2 августа уничтожили 112 украинских беспилотников.

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