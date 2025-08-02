До +29°С, местами грозы прогнозируют сегодня в Беларуси

По западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный, южный 3−8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха составит 23−29 градусов тепла.
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и до плюс 29 градусов ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный, южный 3−8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха составит 23−29 градусов тепла.