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До +29°С, местами грозы прогнозируют сегодня в Беларуси

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и до плюс 29 градусов ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 94% 763 мм рт. ст. +23°
Источник: AP 2024

По западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный, южный 3−8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха составит 23−29 градусов тепла.