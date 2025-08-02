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МВД рассказало о новых способах мошенничества с «Госуслугами»

Мошенники могут использовать «Госуслуги» жертвы для оформления налогового вычета на собственный счет, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: Агентство «Москва»

«Мошенники могут получить доступ к аккаунту налогоплательщика и подать заявку на вычет, указав свой счет для получения денег», — говорится в материалах.

Кроме того, заполучив аккаунт «Госуслуг», мошенники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории, сведениям о недвижимости. С такой информацией мошенники могут звонить под видом представителей разных структур, выманивая деньги.

В ведомстве отметили, что сейчас мошенники чаще всего не звонят первыми, а заставляют жертву инициировать контакт тревожными сообщениями о якобы взломе «Госуслуг».

«Госуслуги» никогда не направляют такую информацию в СМС и мессенджерах", — заключается в материалах.