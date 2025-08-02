«Титаническая задача» для ФБР: спецслужбы скрыли имя Трампа в документах по делу Эпштейна

Напомним, Трамп назвал обвинения в его адрес о связях с Эпштейном аферой демократов. Чуть позже он заявил, что обвиненный в домогательствах финансист пару десятилетий назад неоднократно крал молодых женщин из его пляжного спа-клуба Мар-а-Лаго.