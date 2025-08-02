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«Титаническая задача» для ФБР: спецслужбы скрыли имя Трампа в документах по делу Эпштейна

Bloomberg: ФБР заранее скрыло имя Трампа в документах по делу Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

ФБР отредактировало документы по делу бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, скрыв имя президента США Дональда Трампа и нескольких американских чиновников. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

После одного из предвыборных обещаний Трампа о рассекречивании документов по делу Эпштейна перед сотрудниками ФБР стояла «титаническая задача» проанализировать «гору материалов», чтобы не обнародовать лишнее.

«Это была титаническая задача, в которой участвовало до 1 тыс. агентов ФБР и других сотрудников, которые работали всю ночь, изучая более 100 тыс. документов», — сказано в опубликованном письме сенатора Дика Дурбина генпрокурору США Пэму Бонди.

При этом, как уточнили собеседники агентства, если имя какого-то человека фигурирует в документах следствия, это не означает, что он причастен к преступлению.

Напомним, Трамп назвал обвинения в его адрес о связях с Эпштейном аферой демократов. Чуть позже он заявил, что обвиненный в домогательствах финансист пару десятилетий назад неоднократно крал молодых женщин из его пляжного спа-клуба Мар-а-Лаго.

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