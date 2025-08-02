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Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидаются ливневые дожди, местами грозы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ливневые дожди, местами грозы ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха понизится до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные ливневые дожди, местами с грозами. Температура воздуха понизится в разгар дня: плюс 21 — плюс 24 в Москве, по области плюс 20 — плюс 25 градусов», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западных ромбов по силе 4−9 метров в секунду, при грозе порывистый.

«Атмосферное давление будет расти. К вечеру оно составит 748 миллиметров ртутного столба», — добавил Тишковец.