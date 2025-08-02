Москвичам рассказали о погоде в субботу

«В столице и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные ливневые дожди, местами с грозами. Температура воздуха понизится в разгар дня: плюс 21 — плюс 24 в Москве, по области плюс 20 — плюс 25 градусов», — рассказал Тишковец.