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Из Уфы в Челябинск запустили скоростную «Ласточку»

В Челябинск из Уфы начала ходить скоростная электричка «Ласточка».

Источник: Комсомольская правда

Накануне из Уфы в Челябинск запустили прямую скоростную электричку. Поезд класса «Ласточка» будет ходить со станции Дема по пятницам, субботам и воскресеньям в 13:25 по местному времени с прибытием на конечную станцию в 23:05 того же дня.

В обратном направлении «Ласточка» будет отравляться из Челябинска по субботам, воскресеньям и понедельникам в 06:04 по местному времени с прибытием в Уфу в 15:36. В пути предусмотрены 32 остановки, а общее время путешествия между городами составит около девяти часов.

Как рассказал в своих соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров, «ласточка» снабжена кондиционерами, комфортными креслами со столиками и розетками для зарядки устройств. Поезд адаптирован для перевозки маломобильных граждан.

— До Челябинска можно доехать поездами дальнего следования, но пригородный маршрут — очень удобный, комфортный и доступный с учетом скидок и льгот. Таким образом, мы приближаем друг к другу Республику Башкортостан и Челябинскую область. В планах — запустить аналогичные поезда в Самару и Магнитогорск, — заявил Хабиров в беседе с журналистами после запуска первой «Ласточки» в Челябинск.

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