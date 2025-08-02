Из Уфы в Челябинск запустили скоростную «Ласточку»

— До Челябинска можно доехать поездами дальнего следования, но пригородный маршрут — очень удобный, комфортный и доступный с учетом скидок и льгот. Таким образом, мы приближаем друг к другу Республику Башкортостан и Челябинскую область. В планах — запустить аналогичные поезда в Самару и Магнитогорск, — заявил Хабиров в беседе с журналистами после запуска первой «Ласточки» в Челябинск.