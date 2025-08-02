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Разин проиграл битву за песни «Ласкового мая»: суд вынес окончательное решение по скандальному договору

РИА Новости: Суд счёл ничтожным договор Разина о песнях «Ласкового мая».

Источник: Комсомольская правда

Суд признал ничтожным договор 1992 года о передаче продюсеру Андрею Разину прав на песни группы «Ласковый май». Соответствующие материалы имеются в распоряжении РИА Новости.

Разин пытался оспорить права на 23 композиции группы, которые автор текстов Сергей Кузнецов ранее передал исполнителю Юрию Шатунову. В марте суд отклонил его иск, а позже апелляция поддержала это решение.

В качестве основания для своих требований Разин ссылался на договор 1992 года, согласно которому Кузнецов якобы передал ему исключительные права на 27 песен. Однако суд установил, что этот документ является ничтожным.

В материалах дела отмечается, что оригинал договора 1992 года не был представлен в суде. При этом соглашение 2019 года между Кузнецовым и Шатуновым об отчуждении прав на музыкальные произведения было предоставлено в оригинале и признано достоверным.

Дополнительным основанием для отказа стало истечение срока исковой давности по данному делу.

Ранее в суд на вдову Шатунова подала мать основателя легендарной группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина. Она пытается оспорить завещание покойного артиста.